Губернатор пропонує взяти на Євро-2012 херсонські плавучі готелі

Херсонська обласна державна адміністрація планує запропонувати Кабінету міністрів варіант використання плавучих готелів для розміщення учасників і гостей під час проведення фінальної частини Євро-2012.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у справах преси та інформації Херсонської ОДА, відповідне питання обговорювалося під час зустрічі губернатора ОДА Анатолія ГРИЦЕНКА з Генеральним консулом Республіки Польща в місті Одеса Вєславом МАЗУРОМ.

Зокрема, А.ГРИЦЕНКО відзначив, що облдержадміністрація зацікавлена в тому, щоб уряд України викупив побудований в Херсоні плавучий готель, а також розмістив на підприємстві нові замовлення на будівництво аналогічних готелів до Євро-2012.

Розробником та виробником плавучих готелів в Херсоні є державне підприємство "Палада", яке виробляє відповідну продукцію. Зокрема, підприємство нещодавно побудувало елітний плавучий готель на 428 пасажирських місць, який вже експлуатується в Києві. Також, за інформацією прес-служби підприємства, на «Паладу» надійшли запити від Російської Федерації про будівництво подібних плавучих готелів для Сочі у зв`язку з підготовкою до Олімпійських ігор 2014 року. Крім того, у стадії обговорення знаходяться пропозиції про участь херсонського підприємства в створенні причалів, хвилеломів та інших складових елементів інфраструктури району проведення Олімпійських ігор 2014 року.