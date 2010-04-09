З понеділка киянам почнуть відключати опалення

З 12 квітня у житлових будинках Києва почнуть відключати опалення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за словами першого заступника голови КМДА Анатолія ГОЛУБЧЕНКА, враховуючи сталий сприятливий температурний режим, міська влада вирішила почати відключення житлового фонду від опалення з 12 квітня.

З понеділка за графіком тепло почнуть відключати у житлових будинках міста. У соціальних установах: дитячих садочках, школах, навчальних установах, лікувально-профілактичних та медичних закладах тощо тепло відключатимуть відповідно до письмових заяв балансоутримувачів.

Як поінформував А.ГОЛУБЧЕНКО, зараз готується відповідне розпорядження КМДА.