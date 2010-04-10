Середньоденний попит на готівкову валюту скоротився в 7,7 раза

Попит на готівкову валюту в середньоденному обчисленні з початку квітня скоротився в 7,7 раза.

Про це повідомляється на офіційному сайті Національного банку України.

Згідно з повідомленням, на початку місяця на міжбанківському ринку продовжувала домінувати пропозиція іноземної валюти. Завдяки цьому Нацбанк щодня виходив на валютний ринок, де мав можливість купувати валюту. Це, з одного боку, зумовило збільшення міжнародних резервів, а з іншого – сприяло нівеляції різких коливань обмінного курсу гривні. При цьому на початку місяця Нацбанк підтримав платежі «Нафтогазу України» за його зовнішніми контрактами, що сприяло не лише своєчасному розрахунку компанії за імпортований природний газ, але й загальній стабілізації ситуації на валютному ринку.

Наголошується, що на готівковому валютному ринку також спостерігається стійке збільшення валютної пропозиції. За цих умов зміни ринкового курсу гривні відносно долара США залишалися мінімальними: на міжбанківському ринку він коливався в межах 7,9136-7,9209 грн./дол., а на готівковому, за операціями продажу доларів – у межах 7,9072-7,9189 грн./дол.

За інформацією НБУ, така ситуація сприяла стабілізації офіційного курсу гривні до долара США, коливання якого були обмежені діапазоном 7,9242-7,9263 грн./дол. Щодо ж євро та російського рубля гривня з початку квітня ревальвувала на 1,36% – до 10,54 грн./євро і на 0,11% – до 2,6989 грн./10 рублів відповідно.