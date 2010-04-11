Дощі очікуються на Південному Сході та на Закарпатті

12 квітня в Україні за прогнозами синоптиків очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише у південно-східній частині, вдень і на Закарпатті місцями пройде невеликий дощ.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, вітер буде східний, північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, на узбережжі морів до 8°, вдень 9-14° тепла; в Карпатах вночі 1-3° морозу, вдень 2-4° тепла.

На Київщині утримається мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 0-5° тепла, вдень 9-14°. По м. Києву температура вночі 2-4° тепла, вдень 11-13°.