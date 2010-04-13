Донецький губернатор: держава повинна розпродати зайві шахти

Держава повинна визначитися, скільки потрібно країні вугілля і скільки потрібно шахт, а решту вугільних підприємств необхідно або продати, або закрити.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Донецької обласної державної адміністрації Анатолій БЛИЗНЮК на прес-конференції.

«Держава повинна визначитися, скільки їй потрібно вугілля. Держава повинна визначитися, на яких шахтах його видобувати, може, побудувати і нові зокрема», - сказав А.БЛИЗНЮК.

При цьому він додав, що «можна ефективним способом видобувати необхідну кількість вугілля». На думку губернатора, з урахуванням майбутньої стратегії розвитку вугільної галузі, практично половина вуглевидобувних підприємств державі не знадобиться. «Швидше за все, близько 50% шахт будуть непридатні для цих цілей, і держава повинна їх продати або закрити, якщо їх ніхто не купить», - упевнений А.БЛИЗНЮК.

Він пояснив, що при цьому всі процеси реформування повинні в галузі проходити цивілізовано і продумано. «Все це має бути цивілізовано, випереджаюче. Можна створити на базі вугільних підприємств вертикально інтегровані компанії: вугілля - електростанції - дистрибуція», - сказав губернатор.

Він ще раз підкреслив, що сьогодні держава є неефективним власником вугільних підприємств, і утримує більшу кількість шахт на дотаціях, що економічно невиправдано і збитково.

«Вугільна галузь у нас збиткова і дотаційна. Ми повинні реально оцінити стан справ у цій галузі. Ми повинні розуміти, що сьогодні 40% підприємств дають 80% видобутку вугілля, це саме ті підприємства, які не мають дотацій, ні копійки, - розповів А.БЛИЗНЮК. - А держава, там, де вона управляє (шахтами), вона на 100% є неефективним власником, платить 60% зарплати за рахунок дотації. Тобто в цьому випадку вугільні підприємства навіть не заробляють собі заробітну плату».

«Тут багато об`єктивних і суб`єктивних причин… Але потрібно ухвалити стратегічне рішення, що з цим робити. І ухвалити тактичні кроки з виконання того, що намічено зробити у вугільній галузі», - додав губернатор.