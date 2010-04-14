Міліція викрила групу сутенерів

У Херсоні співробітники УБОЗ під час оперативно-розшукових заходів викрили злочинну групу, яка займалася звідництвом, залученням до заняття проституцією і сутенерством.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Управління МВС України в Херсонській області.

Згідно з повідомленням, у злочинній групі було троє людей. Керувала процесом 28-річна жителька Херсона, з нею також діяли водій і 26-річна "вербувальниця".

Все троє займалися залученням дівчат до секс-індустрії та пошуком клієнтів на їхні послуги.

Слідчі УБОЗ вже порушили справу за ч. 2 ст. 302 Кримінального кодексу України (звідництво).