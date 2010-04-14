Міліція викрила групу сутенерів
07:33, 14 квітня 2010Суспільство
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Повідомлення з Херсонщини
У Херсоні співробітники УБОЗ під час оперативно-розшукових заходів викрили злочинну групу, яка займалася звідництвом, залученням до заняття проституцією і сутенерством.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Управління МВС України в Херсонській області.
Згідно з повідомленням, у злочинній групі було троє людей. Керувала процесом 28-річна жителька Херсона, з нею також діяли водій і 26-річна "вербувальниця".
Все троє займалися залученням дівчат до секс-індустрії та пошуком клієнтів на їхні послуги.
Слідчі УБОЗ вже порушили справу за ч. 2 ст. 302 Кримінального кодексу України (звідництво).
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