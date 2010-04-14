Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,89 грн./дол., продають – по 7,92 грн./дол. Курс купівлі-продажу не змінився, порівняно з 13 квітня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків із купівлі долара коливаються в межах 7,85-7,90 грн./дол., із продажу – в межах 7,91-7,93 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках підвищився на 0,3%, порівняно з 13 квітня, і сьогодні становить 10,69/10,80 грн./євро. Пропозиції банків із купівлі євро коливаються в межах 10,62-10,74 грн./євро, з продажу – в межах 10,75-10,85 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках, порівняно з 13 квітня, підвищився на 0,4% і на сьогодні становить 0,2657 грн./рубль, курс продажу не змінився – 0,2727 грн./рубль. Пропозиції банків із купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2600-0,2710 грн./рубль, із продажу – в межах 0,2709-0,2750 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,89 грн./дол., продажу – 7,91 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют із купівлі долара коливаються в межах 7,85-7,90 грн./дол., із продажу – в межах 7,91-7,93 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва підвищився на 0,3% відучора і сьогодні становить 10,70/10,79 грн./євро. Пропозиції банків із купівлі євро коливаються в межах 10,62-10,74 грн./євро, з продажу – в межах 10,75-10,85 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках столиці, порівняно з 13 квітня, не змінився - 0,2659/0,2732 грн./рубль. Пропозиції банків із купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2620-0,2710 грн./рубль, із продажу – в межах 0,2709-0,2750 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укргазбанк»: долар США – 7,89/7,92 грн., євро – 10,65/10,80 грн., рубль – 0,2690/0,2750 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,86/7,92 грн., євро – 10,60/10,85 грн., рубль – 0,2700/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 7,864/7,92 грн., євро – 10,70/10,83 грн., рубль – 0,2680/0,2740 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогоднішній день, 14 квітня, становить: гривні до долара США – 7,9263, до євро – 10,766293, до російського рубля – 0,27304.