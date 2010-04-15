Янукович змінив склад Комітету з підготовки Євро-2012

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Указ № 540/2010 “Про зміни у складі Комітету з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу”.

Текст документа розміщено на офіційному сайті глави держави.

Даним указом до складу Комітету з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу введено: Олександра ЗАЦА - народного депутата України, голову підкомітету з питань підготовки до проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року в Україні Комітету Верховної Ради України з питань сім`ї, молодіжної політики, спорту та туризму (за згодою); Ігоря КАЛЄТНІКА – голову Державної митної служби України; Мартіна КАЛЛЕНА - директора з організаційних питань компанії UEFA Events SA (за згодою); Миколу ЛИТВИНА – голову Державної прикордонної служби України та радника Президента України Валерія ПУСТОВОЙТЕНКА.

Документом також затверджено у складі Комітету голову Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу Володимира КОВАЛЕВСЬКОГО.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.