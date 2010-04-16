Украерорух стежить за пересуванням вулканічного попелу до України

Фахівці відділу з метеорологічного забезпечення і синоптики регіональних структурних підрозділів Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух) тримають під постійним контролем ситуацію з можливим розповсюдженням хмари вулканічного попелу у напрямі території України.

Як повідомила УНІАН прес-служба Мінтрансзв’язку, до Державної авіаційної адміністрації не надходила інформація щодо закриття українських аеропортів через наближення хмари вулканічного попелу після виверження вулкана в Ісландії 14 квітня 2010 року.

Зокрема, регіональним структурним підрозділам "Украероруху" вже надіслані попереджувальні повідомлення про можливу появу хмари вулканічного попелу в північній частині Бориспільського і Дніпропетровського районів польотної інформації. Також планується надіслати таке повідомлення Львівському регіональному підрозділу.

Що стосується затримки авіарейсів до деяких країн Європи, за інформацією Міжнародного аеропорту «Бориспіль», вчора, 15 квітня, через закриття аеропортів в Європі було скасовано два рейси на прибуття і три рейси на відправлення.

Сьогодні, 16 квітня, скасовано 23 рейси на прибуття і 24 рейси на виліт, що пов`язано з обмеженням польотів і закриттям багатьох європейських аеропортів. Проте ситуація в аеропорту «Бориспіль» є стабільною, представництва авіакомпаній, рейси яких затримуються, активно працюють з пасажирами, організовуючи розміщення і забезпечення усім необхідним.

Щодо виконання українськими авіакомпаніями внутрішніх рейсів, у міністерстві повідомляють, що Міжнародний аеропорт «Бориспіль» працює в штатному режимі.