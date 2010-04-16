Мінпаливенерго не бачить підстав для зростання цін на нафтопродукти

Міністерство палива та енергетики України не бачить ніяких підстав для зростання цін на нафтопродукти в Україні найближчим часом.

Про це в інтерв`ю кореспонденту УНІАН сказав в.о. директора департаменту газової, нафтової та нафтопереробної промисловості Мінпаливенерго Костянтин БОРОДІН.

За словами К.БОРОДІНА, протягом останнього місяця ціни на європейських ринках на товарні нафтопродукти коливаються в діапазоні не більше 2%, фактично залишаючись стабільними.

При цьому він додав, що запаси нафтопродуктів на території України є значними й відповідають мінімум 45-денному споживанню.

«Зміцнення гривні, що відбувається протягом місяця, виключає всі підстави для зростання вартості нафтопродуктів через валютні коливання», – додав він.

Як підкреслив К.БОРОДІН, Мінпаливенерго вважає поширювані в пресі заяви експертів і учасників ринку про майбутнє зростання цін на нафтопродукти такими, що не мають під собою підстав і переслідують інші цілі, далекі від інформування населення про реальну ситуацію на ринку нафтопродуктів.

Як повідомляв УНІАН, впродовж двох тижнів середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти залишаються стабільними.