Порошенко пішов у гору

Народного депутата, голову Комітету Верховної Ради з питань фінансів і банківської діяльності Петра ПОРОШЕНКА обрано головою Ради Національного банку України.

На цій посаді П.ПОРОШЕНКО змінив Валерія ГЕЙЦЯ (був обраний головою Ради НБУ 9 вересня 2006 року).

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого відбулося перше засідання Ради НБУ в оновленому складі (тривалий період Рада був недоукомплектованою, не була визначена квота парламенту).

У засіданні Ради НБУ було оголошено перерву, яка, за словами В.ГЕЙЦЯ, викликана тим, що деякі члени Ради НБУ - народні депутати – мали бути присутніми на засіданні парламенту.