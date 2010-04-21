У Луганську зняли сітілайти тижневика «Коментарі:»

У Луганську було знято 20 сітілайтів з рекламою всеукраїнського тижневика «Коментарі:».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив головний редактор видання Вадим ДЕНИСЕНКО під час «круглого столу» «Програма уряду Миколи Азарова: профанація або план виходу з кризи?» в Києві.

«Це не перший випадок, коли знімають наші сітілайти. Проте до цього ми зустрічалися з цим здебільшого в Києві – зокрема, коли на обкладинці з`явився мер міста (Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ – УНІАН), – сказав В.ДЕНИСЕНКО. – Цього разу на обкладинці не було жодних політичних закликів або ж розповідей про погану владу чи опозицію: на ній було винесено анонс інтерв`ю Наталії КОРОЛЕВСЬКОЇ на економічну тематику».

За словами головного редактора тижневика, «такі дії оператор пояснив технічними причинами», що виникли водночас у всіх 20 сітілайтів. «Загалом, ситуація з оператором зрозуміла: очевидно, без вказівки зверху (в даному випадку – без Луганського міськвиконкому) рекламу ніхто б не зняв».

За словами В.ДЕНИСЕНКА, «Коментарі:» змушені були звернутися до іншого оператора для продовження кампанії з просування газети.

Нагадаємо, міська влада Луганська контролюється Партією регіонів. Зокрема, міський голова Сергій КРАВЧЕНКО – член ПР. Також більшість у міській раді – 61 депутат із 76 – належить «регіоналам».