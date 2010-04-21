Тимошенко не знайшла ніяких знижок у договорі Януковича-Медведєва

Лідер опозиції Юлія ТИМОШЕНКО називає абсурдними газові домовленості, досягнуті президентами України і Росії Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і Дмитром МЕДВЕДЄВИМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на брифінгу.

«Є очевидним, що вся істерія, яку вони підняли навколо угоди щодо газу, була лише ширмою, тому що те, про що сьогодні оголошено як про досягнення з газових угод, є абсурдним», - заявила Ю.ТИМОЩЕНКО.

Вона зазначила, що в результаті підписаних у січні минулого року газових контрактів середньорічна ціна газу становила 228 дол. за кубометр.

«Можливо, це були не дуже гарні контракти, як говорить сьогодні ЯНУКОВИЧ, але вони дали ціну нижче, ніж сьогодні на базі порушення Конституції і руйнування національних інтересів, яку сьогодні одержав ЯНУКОВИЧ. За прогнозами - це ціна 230-240 дол. По суті, вище, ніж та, що була досягнута в результаті моїх домовленостей в 2009 році», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, вона також зазначила, що зниження ціни на газ на 100 дол. для Росії покриватиметься за рахунок зниження орендної плати за перебування Чорноморського флоту Росії в Криму.

«Тобто насправді, ніяких знижок», - заявила вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 квітня, в Харкові голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН і голова правління «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР підписали додаток до контракту від 19 січня 2009 року між «Газпромом» і «Нафтогазом» про купівлю-продаж природного газу в 2009-2019 роках, а також додаток до контракту від 19 червня 2009 року про обсяги і умови транзиту природного газу через територію України на 2009-2019 роки.

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ пояснив журналістам, що у цих домовленостях йдеться про зниження ціни на російський газ для України на 30%, а якщо ціна газу відповідно до певної формули буде більш як 330 доларів, то така знижка становитиме 100 доларів.

Крім того, підписаними доповненнями до контракту на постачання природного газу між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» від 19 січня 2009 року скасовано пункти контракту, що стосуються взаємних штрафних санкцій, які за практикою його виконання не застосовувалися.