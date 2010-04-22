МВФ прогнозує від’ємне сальдо платіжного балансу України

Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує від’ємне сальдо поточного рахунку платіжного балансу України на рівні 2,3% валового внутрішнього продукту (ВВП) за підсумками 2010 року.

Про це йдеться в опублікованому на сайті МВФ квітневому Світовому економічному прогнозі Фонду.

Згідно з прогнозом, у 2011 році від’ємне сальдо поточного рахунку платіжного балансу України також становитиме 2,3% ВВП, а в 2015 році - 3,3% ВВП (інформація щодо прогнозу на 2012-2014 рр. не надається).

Як повідомляв УНІАН, за даними НБУ дефіцит платіжного балансу України в січні-лютому ц.р., порівняно з відповідним періодом 2009 року, скоротився більш ніж удвічі – до 1,705 млрд. дол. США.

У квітні 2009 року МВФ прогнозував, що сальдо поточного рахунку платіжного балансу України в 2010 році буде позитивним на рівні 1,4% ВВП.