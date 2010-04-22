Спецпредставник держдепу США з антисемітизму має інтерес до України

Український єврейський комітет співпрацюватиме зі Спецпредставником Державного департаменту США по боротьбі з антисемітизмом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі народного депутата України Олександра ФЕЛЬДМАНА, який є президентом Українського єврейського комітету, таку домовленість було досягнуто сьогодні під час його зустрічі зі Спецпредставником Державного департаменту США по боротьбі з антисемітизмом Ханною РОЗЕНТАЛЬ.

У ході зустрічі Х.РОЗЕНТАЛЬ зазначила, що процеси в Україні становлять великий інтерес для США у зв`язку з активізацією українсько-американської співпраці з питань міжнародної безпеки.

У повідомленні йдеться, що Х.РОЗЕНТАЛЬ і О.ФЕЛЬДМАН домовилися про налагодження постійного діалогу, обмін інформацією, спільний моніторинг рівня антисемітизму, ксенофобії та екстремістських настроїв в Україні. Також було досягнуто домовленості про участь українських експертів у роботі над складанням періодичного Звіту Держдепартаменту США про дотримання прав людини в світі.

Крім того, повідомляє прес-служба, Х.РОЗЕНТАЛЬ високо оцінила внесок О.ФЕЛЬДМАНА як депутата парламенту й голови Українського єврейського комітету в боротьбу з антисемітизмом, ксенофобією та екстремізмом в Україні, й відзначила недавнє схвалення Верховною Радою України законопроекту «Про боротьбу з нацизмом», автором якого є О.ФЕЛЬДМАН.