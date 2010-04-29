Митні служби України та США зміцнять співпрацю

Голова Державної митної служби України Ігор КАЛЄТНІК та Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Джон ТЕФФТ обговорили перспективи подальшої співпраці митних органів двох країн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держмитслужби.

Також у ході зустрічі обговорювались питання реалізації спільних проектів технічної допомоги, вдосконалення співробітництва у сфері протидії розповсюдженню зброї масового знищення та її компонентів, ядерних матеріалів, наркотичних речовин та прекурсорів, а також протидії корупції.

Окрім цього, порушувалися питання налагодження ефективного обміну інформацією на запити про адміністративну допомогу.

Як відзначає прес-служба, зустріч носила конструктивний і прагматичний характер, що дозволило погодити подальші кроки, спрямовані на зміцнення співпраці між митними службами України та США.