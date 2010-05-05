Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому за 7,90 грн./дол., продають – за 7,93 грн./дол. Курс купівлі/продажу не змінився порівняно з 4 травня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються у межах 7,86-7,92 грн./дол., з продажу – в межах 7,92-7,95 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках знизився на 2,1% відучора і сьогодні становить 10,20 грн./євро, продажу – на 1,2% - до 10,41 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,10-10,35 грн./євро, з продажу – в межах 10,29-10,62 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля у комбанках порівняно з 4 травня знизився на 1% і сьогодні становить 0,2621 грн./рубль, продажу – 0,5% - до 0,2703 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2580-0,2650 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2690-0,2800 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара у банках Києва становить 7,91 грн./дол., продажу – 7,93 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,86-7,92 грн./дол., з продажу – в межах 7,92-7,95 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва знизився на 1,9% відучора і сьогодні становить 10,23 грн./євро, продажу – на 1,6% - до 10,37 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються у межах 10,18-10,35 грн./євро, з продажу – в межах 10,29-10,58 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля у комбанках столиці знизився на 0,6% порівняно з 4 травня і сьогодні становить 0,2634 грн./рубль, продажу – на 0,75 – до 0,2708 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2600-0,2650 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2690-0,2800 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні у банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,86/7,94 грн., євро – 10,35/10,58 грн., рубль – 0,2200/0,2730 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,87/7,94 грн., євро – 10,32/10,70 грн., рубль – 0,2640/0,2730 грн.

«Приватбанк»: долар США – 7,89/7,935 грн., євро – 10,40/10,60 грн., рубль – 0,268/0,274 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 5 травня, становить: гривні до долара США – 7,9259, до євро – 10,553336 до російського рубля – 0,27187.