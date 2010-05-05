У Нафтогазі сказали, скільки заплатили Газпрому

НАК «Нафтогаз України» переказав ВАТ «Газпром» понад 419 млн. доларів США за поставлений у квітні 2010 року природний газ.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі НАК.

У повідомленні наголошується, що відповідно до умов додаткової угоди до базового контракту, яку було укладено між «Нафтогазом» і «Газпромом» 21 квітня ц.р. в Харкові, ціна імпортованого в квітні природного газу визначалася з урахуванням знижки в розмірі 100 дол. США за 1000 куб. м.

«Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» щомісяця своєчасно і в повному обсязі розраховується з ВАТ «Газпром» за постачання природного газу, підтверджуючи свою репутацію надійного і передбачуваного партнера», – підкреслюється в повідомленні прес-центру.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що в результаті підписання доповнень до газових контрактів (21 квітня ц.р.), у квітні НАК «Нафтогаз України» заплатить приблизно на 2 млрд. грн. менше за куплений газ, ніж передбачалося заплатити за колишніх умов, які діяли до 1 квітня 2010 року.

Довідка УНІАН. Згідно з контрактами купівлі-продажу і транзиту газу, а також доповненнями до них, НАК «Нафтогаз України» має оплачувати вартість купленого газу щомісяця не пізніше 7-го числа наступного місяця. «Газпром», у свою чергу, 80% вартості транзиту газу має оплачувати до 6-го числа наступного місяця, 20% – до 20 числа наступного місяця.