Deep Purple просять не купувати їх диск

Рок-група Deep Purple звернулася до своїх фанатів з проханням не купувати недавно перевиданий диск, повідомляє Бі-бі-сі.

Вокаліст Deep Purple Іан Гіллан сказав, що альбом, записаний у Бірмінгемі і випущений під назвою NEC 1993, нагадав про один з найневдаліших концертів колективу.

За його словами, конфлікти усередині групи призвели до того, що грали вони дуже погано. "Під кінець - просто жахливо", - сказав Гіллан.

Він розповідає, що на час концерту вони з гітаристом Річі Блекмором майже не розмовляли.

"Це був один з найневдаліших періодів в моєму житті - та і в житті всіх нас. - сказав Гіллан, - Він тривав ще п`ять чи шість концертів після бірмінгемського. А після цього Річі пішов з групи, і відтоді у нас 13 років стабільність".

Він сказав, що звукозаписуюча компанія Sony BMG зловжила новими гастролями групи. Компанія ніяк не відреагувала на це зауваження.

Deep Purple була найвідомішою хард-роковою групою 1970-х років.