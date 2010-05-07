У Дніпропетровську 65-річчя Перемоги відзначать смолоскипною ходою

14:59, 07 травня 2010
Суспільство
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Подію анонсував мер

У Дніпропетровську 8 травня ввечері з нагоди 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні відбудеться смолоскипна хода молоді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міський голова Дніпропетровська Іван КУЛІЧЕНКО.

За його словами, у ході візьмуть участь понад 5 тисяч студентів дніпропетровських вузів, які під музику духового оркестра пройдуть центральним проспектом обласного центру до головного пам’ятника загиблим під час Великої Вітчизняної війни – Монумента слави. Там очікується зустріч молоді з ветеранами війни і святковий феєрверк.

І.КУЛІЧЕНКО також повідомив, що 9 травня у Дніпропетровську вперше за роки Незалежності відбудеться парад військ Дніпропетровського гарнізону.

На центральній площі міста протягом святкового дня буде виставлена військова техніка.

 

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