У Запоріжжі на 9 травня висаджують орден із живих квітів

У Запоріжжі на 9 травня з`явиться орден із живих квітів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької мерії, орден "Велика Вітчизняна війна" висаджують на Алеї Бойової Слави в центрі Запоріжжя представники комунального підприємства "Зеленбуд".

За словами керівника підприємства Володимира КАУРОВА, "дизайнери підібрали кольорову гаму точно за кольорами справжнього бойового ордена - в композиції використані квіти сальвії, герані плющелистої рожевої, червоної філаргонії й інші квіти".