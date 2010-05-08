У Запоріжжі на 9 травня висаджують орден із живих квітів

07:18, 08 травня 2010
Суспільство
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"Дизайнери підібрали кольорову гаму"

У Запоріжжі на 9 травня з`явиться орден із живих квітів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької мерії, орден "Велика Вітчизняна війна" висаджують на Алеї Бойової Слави в центрі Запоріжжя представники комунального підприємства "Зеленбуд".

За словами керівника підприємства Володимира КАУРОВА, "дизайнери підібрали кольорову гаму точно за кольорами справжнього бойового ордена - в композиції використані квіти сальвії, герані плющелистої рожевої, червоної філаргонії й інші квіти".

 

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