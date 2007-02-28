Азаров: соціальні виплати зростатимуть ще швидше, ніж комунальні тарифи, але...

Перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ заявляє, що уряд планує тричі впродовж року провести підвищення середньої заробітної плати і пенсій – з 1 квітня, з 1 липня і з 1 жовтня.

Про це М.АЗАРОВ повідомив сьогодні в ефірі радіо «Ера».

«Ми прагнутимемо, щоб зростання середньої заробітної плати і пенсій здійснювалося випереджаючими темпами порівняно із зростанням тарифів на житлово-комунальні послуги. Але все залежатиме від того, наскільки економіка дозволить це здійснювати», - сказав М.АЗАРОВ.

За його словами, уряд на засіданні 1 березня розгляне проект постанови про підвищення середньої заробітної плати і пенсій з 1 квітня 2007 року. За його словами, це рішення уряду торкнеться середньооплачуваної категорії населення. «Це відчують, перш за все, вчителі і лікарі. Пенсію буде збільшено на 52 гривни», – додав він.

Перший віце-прем`єр також повідомив, що за час діяльності уряду Віктора ЯНУКОВИЧА фонд оплати праці по місцевих бюджетах збільшився з 20 млрд. грн. в 2006 році до 35 млрд. грн. в 2007 році.