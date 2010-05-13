У Донецькій області через недбальство батьків загинула 4-місячна дитина. Про це УНІАН повідомили у відділі зі зв`язків з громадськістю ГУМВС України в Донецькій області.

У с. Ясинувате Донецької області медики констатували смерть 4-місячної дитини.

“Швидку” викликала бабуся малюка, яка ледве змогла пояснити причину того, що трапилося, через сильне алкогольне сп`яніння. За її словами, хлопчик захлинувся слиною.

«Дитина померла у своєму ліжку, де, по суті, і провела кілька останніх днів», - повідомив старший оперуповноважений Ясинуватського МРВ міліції Микола БАЛАБАНОВ. За його словами, 7 травня мати залишила малюка на піклування бабусі, а сама на всі вихідні поїхала до іншого міста.

«Весь цей час дитина провела в квартирі з 41-річною жінкою, яка зловживає алкоголем. Бабуся того дня, як втім, і у всі решта, пила горілку, дитина її мало цікавила. Говорить, «час від часу підходила до манежу, все було гаразд, потім пішла години на півтори, повернулася, а немовля було вже мертве», - повідомив М.БАЛАБАНОВ.

За висновком судмедекспертів, смерть дитини наступила внаслідок набряку головного мозку.

Матері загиблої дитини 21 рік. Це її друга дитина, старшому синові 2,5 року - він також гостював у бабусі.

Правоохоронці встановлюють місцезнаходження матері дітей. За даним фактом порушено кримінальну справу за ст. 166 Кримінального кодексу України (злісне невиконання обов`язків з догляду за дитиною, що призвело до тяжких наслідків). Матеріали направлено до прокуратури.