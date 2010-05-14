Табачник про визнання дипломів і наслідки демократизації

Україна і Росія мають намір підписати угоди про взаємне визнання дипломів низки українських і російських вузів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це міністр освіти й науки України Дмитро ТАБАЧНИК сказав під час відеомосту Київ-Москва.

«Питання визнання дипломів – це питання взаємовідносин між міністерствами. І ми відпрацюємо його в найкоротші терміни», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

Він наголосив, що робота проводитиметься за ініціативою глави адміністрації президента РФ Сергія НАРИШКІНА, який запропонував зробити загальний список авторитетних університетів двох країн.

«За таким списком не буде питань, і ми вийдемо на угоду і це питання вирішимо. А далі протоколами міністерств після відповідного моніторингу ці списки доповнюватимемо», - сказав він.

Д.ТАБАЧНИК відзначив, що внаслідок демократизації законодавства на початку 90-х років, в Україні сьогодні налічується 882 вузи.

«Це не реально і не потрібно», - впевнений він. За його словами, саме тому іноземні держави не можуть піти на підписання угоди про визнання дипломів усіх вузів.

У свою чергу, заступник міністра освіти і науки РФ Ісаак КАЛІНА відзначив, що складно коментувати питання про визнання дипломів більш як тисячі російських вузів.

При цьому він наголосив, що в РФ є два університети з особливим статусом – Московський і Санкт-Петербурзький - декілька федеральних університетів і 29 національно-дослідницьких університетів.

«Ці вузи проходили дуже жорсткий відбір, і вони можуть бути розглянуті в цьому списку», - сказав І.КАЛІНА.