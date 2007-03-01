У Києві відбудеться міжнародна конференція «Нова Україна в новій Європі»

2 березня 2006 року о 9.00, в конференц-залі готелю “Radisson SAS” вул. Ярославів Вал 22, відбудеться міжнародна конференція «НОВА УКРАЇНА В НОВІЙ ЄВРОПІ».

Організаторами є Фундація «Суспільність», Інститут Євро-Атлантичного співробітництва та Представництво Європейської Комісії в Україні.

Ініціатором та головою оргкомітету конференції є радник Президента України Олег РИБАЧУК. У конференції візьмуть участь міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ, колишні міністри закордонних справ України Борис ТАРАСЮК та Костянтин ГРИЩЕНКО, Державний секретар Міністерства закордонних справ Словаччини Діана ШТРОФОВА, .Голова Харківської правозахисної групи Євген ЗАХАРОВ, радник Президента України Володимир ГОРБУЛІН, Голова Державного комітету з питань телебачення та радіомовлення Едуард ПРУТНІК, співак Святослав ВАКАРЧУК, письменниця Оксана ЗАБУЖКО, представники іноземного дипломатичного корпусу та громадські лідери. Протягом конференції відбудуться брифінги Олега РИБАЧУКА та Діани ШТРОФОВОЇ.

Метою конференції є консолідація зусиль українських «єврооптимістів» - політиків, експертів, громадських лідерів, діячів культури та мистецтва, які вбачають проект майбутнього України у її якісному перетворенні у сучасну європейську державу із відповідними політико-правовими, суспільними та культурними атрибутами.

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