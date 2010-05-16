Злиття Газпрому з Нафтогазом потребуватиме дозволу Єврокомісії?

Експерти переконані, що для злиття «Газпрому» і «Нафтогазу» знадобиться дозвіл Європейської комісії.

Такі дані опитування юристів наводить газета "Дзеркало тижня".

Як зазначають експерти, політика дистанціювання Європейського Союзу в питанні злиття «Нафтогазу» і «Газпрому», про яку раніше заявили представники ЄС, вказавши, що це є внутрішньою справою України і Росії, не відповідає правовим реаліям і можливим наслідкам злиття.

За словами опитаних юристів, злиття «Газпрому» і «Нафтогазу» буде випадком транскордонної концентрації (у значенні антимонопольного законодавства), як мінімум один з учасників якої володіє значними активами на європейському газовому ринку.

Виходячи з цього, дуже вірогідною є необхідність отримання учасниками концентрації попереднього дозволу Європейській комісії на її здійснення. ЄК повинна буде винести ухвалу про сумісність планованої концентрації зі спільним європейським ринком і вимогами установчого договору, відзначають юристи.