Українські прикордонники женуться за трьома іноземними кораблями

Сьогодні під час планового обльоту виключної (морської) економічної зони України літак Державної прикордонної служби України виявив у її північно-західній частині три риболовецьких судна, які найімовірніше вели незаконний промисел.

Як повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, два судна попередньо вдалося ідентифікувати як турецькі.

Помітивши літак, порушники почали рухатися на вихід з українських вод. Для їх затримання вирушили кораблі Морської охорони Державної прикордонної служби України „Буковина” та „Поділля”. Порушники продовжують маневрувати і намагаються втекти.

11 лютого в економзоні України корабель Морської охорони Державної прикордонної служби України „Григорій Гнатенко” затримав турецьку шхуну „E.Ogullari”. ЇЇ капітан змушений був компенсувати майже 85,5 тис. грн. витрат прикордонників, пов’язаних із затриманням та конвоюванням плавзасобу, а також сплатити майже 24 тис. грн. штрафу за нанесену шкоду морським ресурсам.