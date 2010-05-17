Мешканець Конотопа запалив сірника на загазованій кухні

У п’ятиповерховому житловому будинку в м. Конотоп Сумської області 15 травня стався вибух природного газу, що використовувався у побуті.

Як повідомили УНІАН в Інформаційному центрі Держгірпромнагляду, в результаті вибуху постраждала одна людина, яка зараз перебуває в лікарні.

Загалом унаслідок вибуху було пошкоджено три квартири - зруйновано плити перекриття та перегородки сусідніх квартир.

Попередній висновок причини аварії - грубе порушення абонентом правил безпечного користування газовими приладами, внаслідок чого приміщення кухні стало загазованим. Вибух стався після того, як мешканець квартири запалив сірник.