Мешканець Конотопа запалив сірника на загазованій кухні
22:50, 17 травня 2010Суспільство
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У п`ятиповерхівці зруйновані перекриття
У п’ятиповерховому житловому будинку в м. Конотоп Сумської області 15 травня стався вибух природного газу, що використовувався у побуті.
Як повідомили УНІАН в Інформаційному центрі Держгірпромнагляду, в результаті вибуху постраждала одна людина, яка зараз перебуває в лікарні.
Загалом унаслідок вибуху було пошкоджено три квартири - зруйновано плити перекриття та перегородки сусідніх квартир.
Попередній висновок причини аварії - грубе порушення абонентом правил безпечного користування газовими приладами, внаслідок чого приміщення кухні стало загазованим. Вибух стався після того, як мешканець квартири запалив сірник.
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