8 березня на заході і півдні України буде до 15° тепла

Завтра вночі у східній частині та більшості західних областей, вдень в Україні, крім північних областей, очікуються дощі; вночі у Карпатах та на Закарпатті місцями сильний дощ з мокрим снігом.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер північно-західний, у західній частині південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 2-7° тепла, у Криму до 10° тепла.

5-6 березня -хмарно з проясненнями. 5 березня у південній частині дощі (вночі в Криму місцями сильні дощі); на решті території вночі невеликі опади, вдень без істотних опадів. 6 березня в Україні без опадів, лише вночі в Криму та Приазов`ї невеликий дощ. Вночі та вранці місцями тумани. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура у південній частині вночі 0-5° тепла, вдень 4-9° тепла; на решті території вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 2-7° тепла, 6 березня у західних областях до 10° тепла.

7-8 березня - переважно без опадів, лише у західних, а 8 березня і в північних областях невеликі опади, переважно дощ. Температура вночі від 3° морозу до 3° тепла (7 березня у північній частині 0-5° морозу); вдень 4-10° тепла (7 березня у північних, центральних та східних областях 2-7° тепла), 8 березня у західних областях та на півдні Одещини 10-15° тепла.

У Києві та області у неділю буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 3-5° тепла; по області вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 2-7° тепла.

5-6 березня - хмарно з проясненнями. Без опадів, лише вночі 5 березня невеликі опади. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 2-7° тепла.

7-8 березня - без опадів, лише вночі та вранці 8 березня невеликі опади. Температура 7 березня 0-5° морозу, вдень 2-7° тепла; 8 березня вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 5-10° тепла.