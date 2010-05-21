Грищенко: Україна має намір приєднатися до асоціації «Єврогаз»
Київ шукає формулу
Україна має намір приєднатися до міжнародної асоціації «Єврогаз».
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО у Верховній Раді України під час години запитань до уряду.
«Україна має намір приєднатись до «Єврогазу». Це потужна структура, яка відповідає за багато питань у цій сфері. У нас ведеться дуже активний, дієвий діалог з комісаром Євросоюзу з питань енергетики, як один з секторальних напрямків взаємодії з ЄС»,- сказав К.ГРИЩЕНКО.
Він зазначив, що Україна шукає формулу, яка б дала відповідь на питання щодо балансу інтересів постачальника газу – Росії, а також країн Середньої Азії, щодо визначення ролі України як держави транзитера, а також держав-членів ЄС як споживачів газу.
«Є декілька вимірів. Є вимір наших відносин з Євросоюзом як структурою, є наш вимір двосторонніх відносин з кожною з держав-споживачів того газу, який транспортується через нашу територію. І є вимір нашого діалогу з кожною з компаній, яка забезпечує споживання газу у Європі», - сказав К.ГРИЩЕНКО.
За його словами, це комплексне питання, яке вимагає професійної і наполегливої роботи. «Така робота зараз ведеться», - зазначив К.ГРИЩЕНКО.
Як повідомляв УНІАН, 6 травня ц.р. у рамках зустрічі міністра палива та енергетики України Юрія БОЙКА з генеральним секретарем асоціації „Єврогаз” Жан-Марі ДЕВОСОМ НАК „Нафтогаз Україна” було запропоновано стати асоційованим членом асоціації й передано відповідні установчі документи.
За даними ЗМІ, сьогодні, 21 травня, в Берліні відбудеться зустріч між представниками НАК "Нафтогаз України" та російського "Газпрому" за участю "Єврогазу" і німецького концерну "Еон Рургаз". У рамках зустрічі заплановано підписати меморандум про взаєморозуміння між “Єврогазом” і НАК "Нафтогаз України". Також має бути підписано двосторонню угоду про співпрацю між "Російським газовим союзом" і "Національним газовим союзом України".
Довідка УНІАН. „Єврогаз” - міжнародна некомерційна асоціація зі штаб-квартирою в Брюсселі. Членами „Єврогазу” є 49 газових компаній і асоціацій з 27 країн Європи, зокрема, BP, Total, GDF-Suez, ENI, Centrica, «Газпром», PGNiG, E.ON Ruhrgas та інші.