Грищенко: Україна має намір приєднатися до асоціації «Єврогаз»

Україна має намір приєднатися до міжнародної асоціації «Єврогаз».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО у Верховній Раді України під час години запитань до уряду.

«Україна має намір приєднатись до «Єврогазу». Це потужна структура, яка відповідає за багато питань у цій сфері. У нас ведеться дуже активний, дієвий діалог з комісаром Євросоюзу з питань енергетики, як один з секторальних напрямків взаємодії з ЄС»,- сказав К.ГРИЩЕНКО.

Він зазначив, що Україна шукає формулу, яка б дала відповідь на питання щодо балансу інтересів постачальника газу – Росії, а також країн Середньої Азії, щодо визначення ролі України як держави транзитера, а також держав-членів ЄС як споживачів газу.

«Є декілька вимірів. Є вимір наших відносин з Євросоюзом як структурою, є наш вимір двосторонніх відносин з кожною з держав-споживачів того газу, який транспортується через нашу територію. І є вимір нашого діалогу з кожною з компаній, яка забезпечує споживання газу у Європі», - сказав К.ГРИЩЕНКО.

За його словами, це комплексне питання, яке вимагає професійної і наполегливої роботи. «Така робота зараз ведеться», - зазначив К.ГРИЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 6 травня ц.р. у рамках зустрічі міністра палива та енергетики України Юрія БОЙКА з генеральним секретарем асоціації „Єврогаз” Жан-Марі ДЕВОСОМ НАК „Нафтогаз Україна” було запропоновано стати асоційованим членом асоціації й передано відповідні установчі документи.

За даними ЗМІ, сьогодні, 21 травня, в Берліні відбудеться зустріч між представниками НАК "Нафтогаз України" та російського "Газпрому" за участю "Єврогазу" і німецького концерну "Еон Рургаз". У рамках зустрічі заплановано підписати меморандум про взаєморозуміння між “Єврогазом” і НАК "Нафтогаз України". Також має бути підписано двосторонню угоду про співпрацю між "Російським газовим союзом" і "Національним газовим союзом України".

Довідка УНІАН. „Єврогаз” - міжнародна некомерційна асоціація зі штаб-квартирою в Брюсселі. Членами „Єврогазу” є 49 газових компаній і асоціацій з 27 країн Європи, зокрема, BP, Total, GDF-Suez, ENI, Centrica, «Газпром», PGNiG, E.ON Ruhrgas та інші.