З Іриною Білик трапився конфуз в палаці «Україна»

У п`ятницю в Києві в палаці «Україна» пройшла церемонія нагородження найкрасивіших людей країни. Концерт буде показаний по телебаченню 8 березня, проте під час його запису відбулося декілька інцидентів, які телеглядачі напевно не побачать.

Під час виступу Ірини Білик несподівано виключилася фонограма, але вона ще декілька секунд продовжувала «співати» на сцені, не помічаючи відсутності звуку в залі. Глядачі почали свистіти і плескати в долоні, а ведучі вибачилися перед Білик за технічні неполадки і попросили її виконати пісню із самого початку удруге, зсилаючись на особливості телезйомки.

Коли церемонія вже добігала кінця, з-за сцени ведучих досить голосно попросили «тягнути час». Як з`ясувалося, причиною знов стали вимоги телевізійників: виступ одного з колективів записався з перешкодами, і оператори просили музикантів знову вийти на сцену. Не зважаючи на домовленості, артисти співати другий раз відмовилися.

Найкрасивішими ж людьми України були визнані співачка Наталія Могилевська і футболіст Олександр Шовковський. Цей титул вони заробили за результатами голосування читачів глянцевого журналу «Viva».

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