Табачник оголосив війну псевдо-університетам

В умовах Болонського процесу та інтеграції освіти в світовий науковий простір уряд України буде жорстко боротися з існуванням псевдо-університетів. На цьому наголосив віце-прем’єр-міністр України Дмитро ТАБАЧНИК на підсумковій колегії Міністерства освіти і науки у Харкові.

За його словами, Кабінет міністрів «докладатиме максимум зусиль для створення високоефективної системи гарантій якості навчання».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабміну, Д.ТАБАЧНИК запевнив: «Не зважаючи на те, що якість вищої освіти передусім лежить на кожному окремому навчальному закладі, уряд зробить все необхідне, аби унеможливити підготовку економістів в Чортківській філії Бучацького економічного інституту або в трикімнатній квартирі в Ялті, де зареєстрував філію один з поважних столичних університетів».

Крім того, він зазначив, що уряд підтверджує стратегічний курс на забезпечення інноваційного розвитку освіти, який відповідає національним інтересам держави і світовим стандартам. За словами Д.ТАБАЧНИКА, «сучасна економіка знань ставить високі вимоги до рівня кваліфікації кожного працівника. А тому слід пам‘ятати, що конкурентоспроможність нашої економіки безпосередньо залежить від рівня освіти майбутніх працівників та передачі знань з університетського середовища в промисловість та економіку».

У засіданні колегії також взяли участь голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ, міністр освіти і науки Станіслав НІКОЛАЄНКО, ректори вищих навчальних закладів України та керівники обласних управлінь освіти і науки.