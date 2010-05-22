З України видворено «злодія в законі»

Працівники Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України з аеропорту «Бориспіль» видворили за межі держави з забороною в‘їзду на територію України терміном на 5 років громадянина Грузії, «злодія у законі» Мераба П., відомого у кримінальних колах на прізвисько Мераб Сухумський.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, за інформацією оперативників, видворений є одним із впливових «злодіїв у законі» на території колишнього СРСР. Він відноситься до так званого «сухумського злодійського клану».

Його неодноразово притягули до кримінальної відповідальності, він провів у місцях позбавлення волі майже 25 років, а “коронували” його у 2001 році, зазначається у повідомленні.

За оперативними даними, цей чоловік очолює стійке злочинне угрупування, яке діє на території однієї з колишніх республік СРСР та спеціалізується на вчиненні всіх видів крадіжок особистого майна, кваліфікованих вимаганнях, повідомили у прес-службі.

“В Україну Мераб П. прибув з метою налагодження кримінальних та корупційних зв`язків, поширення на території нашої держави діяльності підконтрольних йому злочинних груп і, таким чином, перерозподілу сфери впливу у злочинному середовищі. Окрім цього, він мав наміри усунути інших «злодіїв у законі», які мають інтереси на території України, що могло б призвести до неминучих конфліктів та вчинення тяжких злочинів”. – наголошує прес-служба ГУБОЗ.