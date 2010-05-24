У Львові за вимагання коштів затримали двох міліціонерів і співробітника СБУ

У Львові під час проведення спільної спецоперації співробітниками СБУ та відділу внутрішньої безпеки МВС України за вимагання коштів затримано начальника Шевченківського райвідділу міліції у Львові, співробітника Управління СБУ, а також ще одного працівника міліції та підприємця.

Про це УНІАН повідомив начальник Головного управління МВС України у Львівській області генерал-лейтенант міліції Михайло ЦИМБАЛЮК.

За його словами, начальник райвідділу міліції та співробітник СБУ у присутності ще одного працівника міліції 21 травня «у службовому кабінеті начальника Шевченківського райвідділу міліції залагоджували питання щодо вирішення фінансово-боргових проблем, які виникли між двома підприємцями». За «залагодження цього питання» вони отримали значну суму в іноземній валюті.

М.ЦИМБАЛЮК зазначив, що «спецоперація проводилася на виконання вказівки міністра внутрішніх справ України А.МОГИЛЬОВА про очищення лав міліції від тих, хто ганьбить честь мундира».

«Спецоперація проводилася на наступного дня після візиту у Львів міністра внутрішніх справ, і я здійснював особистий контроль за її проведенням», - наголосив М.ЦИМБАЛЮК.

За його словами, начальник Шевченківського райвідділу міліції написав рапорт на звільнення і у даний час відсторонений від виконання службових обов‘язків.

М.ЦИМБАЛЮК також зауважив, що прокуратура Львівської області вже порушила кримінальну справу за фактом вимагання коштів, ведеться слідство.

За інформацією компетентного джерела у правоохоронних органах, «сума, яка вимагалася і була передана у кабінеті начальника Шевченківського райвідділу міліції, становила понад 35 тис. доларів США».

У прес-службі Управління СБУ у Львівській області відмовилися коментувати цю інформацію.