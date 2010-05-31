У Харкові заклали перший камінь «діснейленду»

У Харкові незабаром з`явиться новий Парк сімейного відпочинку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це інформує сайт Харківської облдержадміністрації.

Парк сімейного відпочинку розміститься в одному з найстаріших і популярних місць проведення дозвілля харків’ян - у Центральному парку культури і відпочинку ім. Горького. Урочиста церемонія закладки першого каменю нового парку, який планується відкрити до Дня міста у 2012 році, відбулася у неділю, 30 травня.

Звертаючись до присутніх, голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН зазначив: «Сьогодні в нашому рідному місті відбувається неординарна подія - зародження нового унікального парку відпочинку для дітей та їхніх батьків. Упевнений, він стане не тільки найулюбленішим місцем для дітей, які є головними мешканцями нашого міста, але буде ще однією гордістю харків`ян поряд з дитячою залізницею, унікальним пам`ятником великому поетові Тарасу Шевченку, найбільшою площею в Європі та іншими пам`ятками», - сказав М.ДОБКІН.

Губернатор зазначив, що «мине зовсім небагато часу, і в 2012 році буде відкрито унікальний комплекс, який включатиме в себе найсучасніші атракціони, зони відпочинку та інші місця для приємного проведення часу. Бажаю, щоб через два роки при відкритті нового харківського діснейленда тут було стільки дітей, щоб яблуку ніде було впасти».

Представники влади запевнили, що в недалекому майбутньому у харківському парку встановлять найсучасніші та безпечні атракціони з Франції, Італії, Росії, США та Китаю.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові через наміри влади побудувати дорогу через парк ім. Горького триває конфлікт влади та громадськості.

За дозволом Харківського міськвиконкому у парку триває пробивка просіки для дороги, яка, за інформацією влади, має розв’язати транспортні проблеми в цьому районі міста. З початку робіт їх противники намагаються зупинити вирубування дерев, заявляючи, що роботи ведуться незаконно. На просіці розбито намети, біля яких цілодобово чергують активісти, на дерева піднімаються альпіністи, щоб завадити вирубуванню. Періодично на місці подій відбуваються сутички.