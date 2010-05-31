У Ялтинському зоопарку народився амурський леопард

У Ялтинському зоопарку «Казка» у амурських леопардів на ім`я Шейх і Шейла з`явилося потомство - малятку, яке поки що не має імені, близько двох тижнів.

Як повідомив кореспонденту УНІАН директор зоопарку Олег ЗУБКОВ, «всього в природі 28-30 таких особин, тому збереження амурських леопардів у зоопарках всього світу є дуже важливим завданням». Як додав керівник «Казки», в зоопарках їх, звичайно, більше, але вони погано розмножуються і не завжди вигодовують малюків, тому кожна поява такого малюка - це велика подія для порятунку амурських або далекосхідних леопардів».

За словами О.ЗУБКОВА, «це дивовижно граціозні красиві кішки, але вони стали предметом браконьєрства, промислу, і тому їхня кількість від сотень тисяч на початку минулого століття скоротилося до кількох десятків».

О.ЗУБКОВ зазначив, що «навіть зараз немає гарантії, що малятко виросте і так далі. Вони дуже чутливі до різних інфекційних захворювань. Адже жодна суміш не може замінити ферменти материнського молока, вилизування, масажі». Як зазначив директор, «зараз їй майже два тижні, але у нас були випадки, коли малюків піднімали до місяця, вони вже були здоров`яки, а потім, на жаль, не виживали. Але були і випадки виходжування таких малюків».

За словами О.ЗУБКОВА, в зоопарку сподіваються на краще: «Досвід з вигодовування кішок у нас чималий, але гарантій, звичайно, жодних немає. Якби це було просто, то, напевно, не 28-30 особин амурських леопардів було б сьогодні у світі».