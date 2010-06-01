Міліція порушила кримінальну справу за фактом викрадення студентки

Столична міліція порушила кримінальну справу за фактом викрадення 22-річної студентки п’ятого курсу Київського Інституту міжнародних відносин Ірини ЛАЗАРЕНКО.

Як повідомили УНІАН у київському главку міліції, за даними деяких свідків, дівчину було викрадено вранці 28 травня біля інституту: коли вона йшла з автостояники, де припаркувала свій автомобіль, невідомий заштовхав її у білий мікроавтобус, який рушив у невідомому напрямку.

Кримінальну справу порушено за ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

У міліції запевнили, що проводяться усі необхідні оперативно-розшукові заходи, відпрацьовуються всі можливі версії щодо мотивів злочину.