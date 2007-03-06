Черновецький підготував жінкам окремі подарунки

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ хоче подарувати киянкам на 8 Березня своє серце. Однак для своїх близьких жінок він підготував “окремі” подарунки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ повідомив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

Міський голова зазначив, що дуже багато працював У жіночих колективах, добре розуміє жінок, і розуміє “наскільки це тонкі натури, наскільки вони мають бути коханими і в сім’ї, і на роботі”.

“Тому для кожної близької мені жінки – моєї онуки, моєї дочки, моєї жінки - у мене для них будуть окремі подарунки, а для всіх інших – тільки моє серце, більше нічого”, - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.