Гриценко вручить нагороди і цінні подарунки жінкам-військовослужбовцям

7 березня о 14-00 у Генеральному штабі Збройних Сил України, до Міжнародного дня прав жінок – 8 березня, відбудуться урочисті збори за участю глави оборонного відомства Анатолія Гриценка та членів колегії Міністерства оборони України. А.Гриценко вручить нагороди і цінні подарунки жінкам-військовослужбовцям і працівникам Збройних Сил України, з музичним вітанням виступить Національний президентський оркестр. Потрібна акредитація. Телефони: 253-20-73, 253-03-19. Зустріч журналістів о 13.40 біля КПП Міноборони (пр. Повітрофлотський, 6).

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