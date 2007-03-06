У Києві відкриється фотовиставка «Українська повстанська армія: історія нескорених»

9 березня о 13-00 відкриється фотовиставка про УПА «Українська повстанська армія: історія нескорених». Буде представлено близько півтисячі оригінальних фото, більшість з яких публікується вперше. Також на виставці вперше експонуватимуться документи з радянських та німецьких джерел та внутрішні документи ОУН та УПА. Виставка організовується в рамках програми «Правда про УПА» Центру національного відродження ім.С.Бандери та є частиною інформаційної роботи в діяльності Світового Ювілейного Комітету до 100-річчя від дня народження Р.Шухевича та 65-ї річниці створення Української Повстанської Армії. Виставка триватиме до 11 березня (Український дім, вул. Хрещатик, 2, Кобзарська світлиця). Телефон: 8 (063) 628-68-68.