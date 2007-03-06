Ющенко про тарифи, школярів, переляканий уряд і комуністичну модель економіки

Питання тарифів на житлово-комунальні послуги дуже політизоване. Таке переконання на прес-конференції у Чернівцях висловив Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, коментуючи на прохання журналістів питання підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, глава держави сказав: «Питання тарифів на житлово-комунальні послуги дуже політизоване. Я не зустрів змістовної дискусії щодо тарифної політики і перспектив реформування житлово-комунального господарства в Україні”. За його словами, „кожен український школяр знає, що 2/3 тарифу визначає вартість енергоносіїв, а ту систему комунальної економіки, яка є в Україні і допускає 40% втрат у мережах, не профінансує жоден споживач».

Президент переконаний, що всі дискусії „будуть безперспективні, якщо не змінювати модель комунальної економіки”, а проводити пікетування і працювати лише над тим, скільки виділити коштів.

На думку В.ЮЩЕНКА, якщо Україна буде й надалі йти за комуністичною моделлю економіки, що функціонує на основі пільгової ціни на комунальні послуги, то це стане „тупиковим шляхом”, з якого ми ніколи не вийдемо а провалимося у комунальну кризу, що вже виникла в країні.

«Ніякі кошти, ніякі зусилля не допоможуть, якщо не почнеться процес змін, реформ. Кошти можна виділяти лише під рух, під зміни, а не під константу, як сьогодні виділяють 3 мільярди, щоб відкупитися», - зазначив В.ЮЩЕНКО.

Він вважає, що з цього питання потрібно зняти політичний акцент і зайнятися глибинною комунальною реформою. «Я хочу, щоб в уряду не було страху, а було бажання йти на цей виклик і діяти – проводити докорінне реформування житлово-комунального господарства», - наголосив В.ЮЩЕНКО.