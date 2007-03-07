Україна увійшла до списку країн, найбільш небезпечних для журналістів

Україна увійшла в список 21 країн найбільш небезпечних для роботи журналіста.

Як повідомляє “Українська правда”, про це свідчать дані дослідження, розповсюджені у Міжнародним інститутом безпеки новин (МІБН) у Лондоні.

Найбільш небезпечною країною для роботи журналістів визнано Ірак.

За даними цієї організації, за останні 10 років в Іраку загинули 138 працівників ЗМІ.

На другому місці Росія, де загинуло 88 журналістів. На третьому Колумбія - 72.

Постійно ріс щорічний показник загибелі журналістів при виконанні й у період з 2000 по 2006 р. - з 147 жертв у 2000 році до 167 торік.

"Убивство стало одним з найефективніших способів змусити замовкнути журналіста, що у мирний час зіштовхується з більшими загрозами, ніж у період війни", - заявив директор МІБН Рідні ПІНДЕР.

"Цифри вказують на те, що убивство журналіста практично позбавлено будь-якого ризику. Дев`ятеро з десяти убивць за останні 10 років не піддалися судовим переслідуванням", - повідомив директор Всесвітньої служби британської телерадіокорпорації Бі-Бі-Сі Ричард СЕМБРУК, який виступив як керівник дослідження.

У число небезпечних для роботи журналістів країн також увійшли Алжир, Афганістан, Бангладеш, Бразилія, Гватемала, Індія, Індонезія, Іран, Мексика, Нігерія, Пакистан, Перу, США, Сьєрра-Леоне, Таїланд, Україна, Шрі-Ланка, Філіппіни, а також колишні югославські республіки.