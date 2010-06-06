Одеська «Просвіта» привітала земляків з днем народження Пушкіна

Керівництво Одеського обласного об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Т.Шевченка привітало російську громаду Одеси з 211-ю річницею від дня народження видатного російського поета Олександра Пушкіна.

«Від імені Всеукраїнського товариства «Просвіта» сердечно вітаю вас з Днем народження великого російського письменника Олександра Сергійовича Пушкіна. Російський народ по праву пишається Пушкіним – творцем сучасної літератури та мови. Його значення для культури виходить далеко за межі історичного виміру. Разом з вами українці Одеси відзначають цю дату, бо справжня культура є не тільки національною власністю – вона належить світу”, - зазначив у своєму вітанні голова одеської “Просвіти” Олександр СТЕПАНЧЕНКО .

Він нагадав, що “сьогодні, ми, українці та росіяни, розбудовуємо незалежну Українську державу, наш спільний дім”. “Впевнений, що в цьому домі вистачить місця і для Пушкіна, і для Шевченка”, - наголосив О.СТЕПАНЧЕНКО.

Він побажав російські громаді міцного здоров`я, щастя, миру і злагоди в ім`я процвітання України.