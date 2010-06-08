Коли Нацбанк припинить стримувати зміцнення гривні?

З покращенням ситуації в єврозоні Національний банк України припинить стримувати зміцнення національної валюти.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив керівник інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні Микола ІВЧЕНКО.

«Якщо ситуація в єврозоні покращуватиметься, приплив іноземної валюти до України стане стабільним, а відновлення всіх секторів народного господарства України покаже чітку тенденцію, то НБУ може почати сприяти зміцненню курсу національної валюти», - сказав експерт.

При цьому, за його словами, таке зміцнення буде плавним і розтягнутим у часі. Так, вважає М.ІВЧЕНКО, на першому етапі, можливо, слід говорити про рівень 7,60-7,70 грн./дол., але до рівня 5,05 грн./дол. курс національної валюти навряд чи повернеться.

«До рівня 5,05 грн. ми вже, ймовірно, не повернемося, як не повернулися до своїх докризових рівнів валюти такі країни, як Румунія, Угорщина, Польща, Росія та інші. Економіка України не витримає такого рівня (5,05 грн.) з урахуванням того, що наші конкуренти навряд чи підуть на відповідне зміцнення вартості своїх валют. Навіть курс долара на рівні 7 грн. у даний момент поки що здається дуже жорстким для економіки України», – сказав М.ІВЧЕНКО.