Посол Німеччини розповів, що нині важливо для України

Посол Німеччини в Україні Ганс-Юрґен ГАЙМЗЬОТ констатує наявність зусиль з досягнення більшої прозорості в політичній сфері України.

Про це посол сказав в інтерв`ю виданню «ИнвестГазета».

«Я констатую наявність зусиль з досягнення більшої прозорості у політичній сфері», - сказав дипломат, відповідаючи на запитання, як він оцінює прозорість в економічному і політичному житті України. За словами посла, в економічному житті це стане зрозумілим під час приватизації, а також у процесі економічних реформ.

«Важливо, щоб такі досить вагомі закони, зокрема закон про державні закупівлі, узгоджувалися з представниками Європейського Союзу і Світового банку. І залишається сподіватися, що така взаємодія практикуватиметься і щодо інших законів», - додав дипломат.

Відповідаючи на запитання, які реформи він вважає найважливішими для України на даний час, Г.-Ю.ГАЙМЗЬОТ відзначив, що важливою є реформа газового сектору. Крім того, потрібні подальші кроки, які зроблять Україну привабливою для іноземних інвесторів, які захочуть тут працювати. Зокрема, йдеться про скорочення бюрократії, спрощення дозвільних процедур і про створення правової стабільності.