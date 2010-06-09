Шахрай отримав хабаря від іноземного капітана

Співробітники Одеського УСБУ затримали представника компанії - агента торгових суден, якого викрили у злочинній діяльності. Він вимагав і одержав гроші від капітана іноземного судна як хабар - за запобігання штрафним санкціям нібито з боку посадовців Державної екологічної інспекції з охорони Північно-Західного регіону Чорного моря.

Згідно з даними УСБУ, шахрай повідомив капітану, що за допомогою хабара зможе позбавити його і судновласника накладення санкції з боку екологічної інспекції за відсутність на судні сертифікату на систему стічних вод - гроші буде передано посадовцю Держекоінспекції.

Порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2. ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, що завдало значної шкоди).