Форум з управління державним боргом - у Києві

ФОРУМ З УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ В КИЄВІ Формулювання плану дій для створення ліквідного ринку державних цінних паперів внутрішнього державного боргу в Україні

КИЇВ – Форум з управління державним боргом під назвою «Розбудова ринку цінних паперів внутрішнього державного боргу в Україні: важливі кроки для розвитку» надасть урядовцям та професійним учасникам ринку можливість обмінятися інформацією та поглядами, які вище керівництво зможе використати під час формулювання плану дій, спрямованих на створення ліквідного ринку державних цінних паперів внутрішнього державного боргу в Україні. Форум розпочне свою роботу 22 березня о 9:30 у Кришталевому залі готелю «Київ» за адресою: вул. Грушевського, 26/1. Представники ЗМІ запрошуються до участі у форумі.

Учасники форуму обговорюватимуть практичні аспекти формулювання стратегії управління боргом та необхідні елементи для успішного розвитку первинного і вторинного ринків державних цінних паперів, використання репо-угод та їх роль у підвищенні ліквідності ринку, а також зміни у законодавстві, які можуть виявитися необхідними.

В роботі форуму візьмуть участь вищі керівники Уряду України, які беруть участь у прийнятті рішень щодо державного боргу, зокрема: члени Ради національної безпеки та оборони, міністри, заступники міністрів, депутати ВР, вище керівництво Національного банку України, члени Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку та Держфінпослуг, вище керівництво організацій та компаній, які є учасниками ринку, тощо.

Організаторами форуму з управління державним боргом виступають Міністерство фінансів України та проект «Ініціатива сприяння кредитування», фінансований Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), у партнерстві зі Світовим банком та Організацією економічного співробітництва та розвитку (OECD).

Акредитація для ЗМІ – до 19 березня за тел. 537-0966 або електронною поштою kozina@pragmacorp.kiev.ua. Контактна особа – Ліна Козіна, менеджер із зв‘язків з громадськістю проекту «Ініціатива сприяння кредитуванню».

З проектом програми форуму можна ознайомитись на сайті проекту «Ініціатива сприяння кредитуванню» www.atci.com.ua в розділі «Новини».