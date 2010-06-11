Янукович хоче відзначити 200-річчя Шевченка

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ створив Координаційну раду з питань підготовки та відзначення у 2014 році 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка.

Текст відвідного указу від 11 червня оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

Основними завданнями Координаційної ради є забезпечення ефективної взаємодії центральних та місцевих органів влади у вирішенні питань, пов`язаних із підготовкою і проведенням в Україні та за її межами ювілейних заходів із відзначення 200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка.

В указі визначено, що Координаційну раду очолює Президент України. Загалом до складу Ради увійшло 24 особи.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.