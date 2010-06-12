Україна домовилася про альтернативу російському газові

Будівництва терміналу з перевалки скрапленого природного газу обійдеться Україні в суму близько 1 мільярда доларів.

Про це заявив міністр палива та енергетики Юрій Бойко в ефірі телеканалу "Інтер".

Чиновник зазначив, що будівництво терміналу дуже "швидко окупається".

"У нас є програма з Євросоюзом, в рамках цієї програми загальна сума фінансування близько 3 мільярдів. І як раз один з проектів ми будемо пропонувати ось цей", - цитує Бойка Українська правда.

Міністр повідомив, що вже відбулися переговори з азербайджанськими партнерами, які з Румунією і Болгарією будують термінал скрапленого газу в Кулеві в Грузії.

"І ми будемо там партнерами, з викупу певного обсягу скрапленого газу та постачання його в нашу країну, через термінал в Одесі. Програма розрахована на чотири роки", - уточнив Бойко.

"Ми розраховуємо, що Україна буде закуповувати 5 мільярдів кубометрів газу на першому етапі, і ще п`ять, сумарно 10, на другому", - додав він.

Як відомо, 31 березня Кабмін затвердив план заходів на 2010 рік з реалізації проекту будівництва терміналу з перевалки скрапленого природного газу.