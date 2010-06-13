Сьогодні до Тернополя прибудуть мощі святого отця Піо. Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Тернопільсько-Зборівської єпархії Української греко-католицької церкви, мощі виставлятимуть для почитання у Катедральному cоборі Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці з 13 до 25 червня. З нагоди прибуття мощів завтра о 13 год. у храмі розпочнеться молебень до святого отця Піо та помазання святим миром, що було освячене на мощах праведника, а о 18 год. відбудеться Свята Літургія та миропомазання.

25 червня після ранкової Літургії мощі отця Піо вирушать з молоддю Тернополя у пішу прощу до Марійського духовного центру Зарваниця, де перебуватимуть до закінчення молодіжної прощі.

Довідка УНІАН. Святий отець Піо (в миру – Франческо Форджоне) – італійський святий XX століття, відомий стигматик, благодійний діяч та чернець ордену капуцинів.

Народився 25 травня 1887 року в П’єтрельчіні (Італія). До ордену Братів Менших Капуцинів вступив 6 січня 1903 року.

Висвячений на отця 10 серпня 1910 року в катедрі в Беневенто.

28 липня 1916 року прибув до монастиря Сан Джованні Ротондо, на пагорбах Гаргано, де, за винятком невеликих перерв, перебував аж до дня смерті – 23 вересня 1968 року. 20 вересня 1918 року в чернечому хорі старої церкви під час молитви перед розп’яттям отримав стигмати, які залишалися відкритими і кровоточивими впродовж 50-ти років. Стигми були на долонях і, як правило, були наполовину закриті коричневими рукавицями, які він знімав тільки під час богослужіння.